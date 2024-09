Beim Tag des Offenen Denkmals am 8. September werden unter anderem die vier Kellerräume und die Quelle unter dem Eduard-Lucas-Haus an der Reutlinger Pomologie gezeigt.

Ulrich Schroefel an der unterirdischen Quelle unter dem Eduard-Lucas-Haus. Links daneben ist das geheimnisvolle Wasserreservoir zu sehen. Foto: Gabriele Böhm Ulrich Schroefel an der unterirdischen Quelle unter dem Eduard-Lucas-Haus. Links daneben ist das geheimnisvolle Wasserreservoir zu sehen. Foto: Gabriele Böhm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.