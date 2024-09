Am Echazweg sollte eine neue Toilette entstehen. Zumindest verkündete das eine öffentliche Mitteilung am Bauzaun von 2021. Doch was wurde daraus?

Am Zaun links kündete bis vor Kurzem ein Plakat aus dem Jahr 2021 von der baldigen Rückkehr einer öffentlichen Toilettenanlage. Wer die aber am Echazweg neben der Reutlinger Sägemühle sucht, findet nichts. Foto: Claudia Reicherter Am Zaun links kündete bis vor Kurzem ein Plakat aus dem Jahr 2021 von der baldigen Rückkehr einer öffentlichen Toilettenanlage. Wer die aber am Echazweg neben der Reutlinger Sägemühle sucht, findet nichts. Foto: Claudia Reicherter

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.