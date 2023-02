Quiz zum Valentinstag lösen und Wellness-Tag oder attraktive Gutscheine gewinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am 14. Februar feiern Paare das Fest der Liebe, den Valentinstag. Der GEA beschenkt am Dienstag seine Abonnenten auf dem Reutlinger Marktplatz ab 9 Uhr mit roten Rosen – wenn sie an diesem Tag einen der Zeitung beiliegenden Coupon mitbringen oder den Coupons in der E-Paper-App vorzeigen. Vorab haben alle die Möglichkeit, im Quiz der Woche ihr Wissen in Sachen Herzensangelegenheiten zu testen.

Zu gewinnen gibt es: 1x Wellness-Tag mit Frühstück im Hotel Gasthof Herrmann in Münsingen, 1x Gutschein für das Haut Couture Kosmetikinstitut Reutlingen im Wert von 50 Euro, 4x mundgeblasene Vasen von Blumen & Ambiente – Andrea Nehrenberg in Reutlingen sowie 4x Schachteln Pralinen von Leonidas Pralinenlädle in Reutlingen. Viel Erfolg!

Unter allen Teilnehmern werden zehn Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Außerdem werden die Gewinner im GEA-Lokalteil veröffentlicht. (GEA)