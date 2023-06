Quiz zum Reutlinger Altstadtlauf lösen und sportive Preise gewinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am 1. Juli geht er in die 29. Runde: der Reutlinger Altstadt-Lauf, der wieder Hunderten kleiner und großer Sportler ordentlich Beine machen wird. Angeboten sind Haupt-, Bambini-, Schüler- und Firmenläufe über verschiedene Distanzen. Mit dabei: sicherlich auch viele GEA-Leser. An sie wendet sich diese Auflage des »Quiz der Woche«, bei der es sportive Preise zu gewinnen gibt: Fünf mal Startgebühr Altstadtlauf und fünf Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 20 Euro für Einkäufe bei Intersport. Wie immer gilt beim Quiz der Woche, dass zwölf richtige Antworten das gesuchte Lösungswort ergeben. Wer es korrekt ermittelt, hat die Chance auf einen der Preise. Viel Erfolg!

Unter allen Teilnehmern werden zehn Gewinner ausgelost, schriftlich benachrichtigt und im GEA-Lokalteil veröffentlicht. (GEA)