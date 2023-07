Quiz lösen und Karten für Hafensounds-Festival in Reutlingen gewinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wie lässt sich der Sommer besser genießen als mit Dancefloor-Pop unter freiem Himmel? Wie schön, dass am 29. Juli die Gruppe Culcha Candela in den Echaz-Hafen kommt, um genau das wahr zu machen. Aber das franz.K hat in seinem Hafensounds-Festival vom 27. Juli bis zum 6. August noch viel mehr in petto: eigenwillige Songkunst von Sophie Hunger und Bonaparte, luftigen Folkpop von Tina Dico, hintersinnige Song-Reflexionen von Tocotronic, jungen Jazz mit Jakob Manz und noch einiges mehr. Aber sind Sie auch mental fit für die Sommer-Freiluft-Pop-Saison? Das können Sie im folgenden Quiz der Woche testen. Mit etwas Glück winken 3 x 2 Karten für den Auftritt von Culcha Candela 29. Juli. Oder einer von sieben Festival-Rucksäcken.

