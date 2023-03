Quiz lösen und Reutlinger Kaffee-Spezialitäten gewinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Kaffee ist ein anregendes Genussmittel und heute Gegenstand des nicht minder anregenden GEA-Wochenquizes. Der »Generaler« fordert seine Leserschaft auf: Testen Sie Ihr Wissen und ergreifen Sie die Gelegenheit, einen von insgesamt zehn leckeren Preisen zu ergattern! Zu gewinnen gibt es in dieser Runde des Ratespaßes je dreimal ein Pfund Kaffee der »Reutlinger Mischung« des Cafés »Arabica« in Reutlingen, je zwei Tassen Kaffee und ein Stück Kuchen im Reutlinger Kaffeehäusle und im Café am Markt oder einen von drei Tschibo-Gutscheinen im Wert von zehn Euro. Viel Erfolg!

Unter allen Teilnehmern werden zehn Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Außerdem werden die Gewinner im GEA-Lokalteil veröffentlicht. (GEA)