Quiz über Hilfsorganisationen lösen und Reutlingen-Tassen gewinnen

REUTLINGEN. Sie sind vielseitig, schlagfertig und unverzichtbar: Die Reutlinger Hilfsorganisationen sorgen das ganz Jahr für die Sicherheit der Bürger in der Stadt. Wie faszinierend, und wie wichtig ihre Arbeit ist, wird traditionell einmal im Jahr beim Sicherheitstag deutlich. So nun auch wieder am Sonntag, 15. Oktober. Aber wie gut kennen Sie sich mit den Reutlinger Hilfsorganisationen aus? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz der Woche. Zu gewinnen gibt es eine von zehn Reutlingen-Tassen des Stadtmarketings. Viel Erfolg!

Unter allen Teilnehmern werden zehn Gewinner ausgelost. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und im GEA-Lokalteil veröffentlicht. (GEA)