»Eine wirtschaftliche, zukunftsfähige Strom- und Energieversorgung für die Region ist möglich und längst in Arbeit«: Ein Podium der »Energie für Neckar-Alb« in Reutlingen verbreitet Hoffnung.

Sonnenenergie (hier im Solarpark Buttenhausen) wird eine zentrale Rolle spielen. Foto: GEA Sonnenenergie (hier im Solarpark Buttenhausen) wird eine zentrale Rolle spielen. Foto: GEA

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.