Planspiel Börse: Die Sieger aus Reutlingen und der Region stehen fest

KREIS REUTLINGEN. Der Planspiel-Börse-Wettbewerb für die Schüler aus dem Landkreis ist beendet. Alle Teilnehmenden nutzten die 17-wöchige Spielzeit, um sich in traditionellen und nachhaltigen Anlagestrategien zu üben und dabei grundlegendes Wissen über die Börse zu erlangen. Im Geschäftsgebiet der Kreissparkasse Reutlingen beteiligten sich heuer 168 Teams mit knapp 500 Teilnehmern.

Beim Planspiel Börse werden nicht nur die Teams mit der höchsten Depotgesamtwertung, sondern auch solche mit den nachhaltigsten Geldanlagen prämiert. Für die jeweils erfolgreichsten zehn Schülergruppen ging es jetzt zur Siegerehrung in die Kreissparkasse. Die drei ersten Preisträger aus der Depotgesamtwertung und Nachhaltigkeitsbewertung erhielten Geldpreise von 300, 200 oder 100 Euro. Die Plätze vier bis zehn erhielten Geschenkgutscheine.

In der Depotgesamtwertung steigerte das Team »CashFloow« der Reutlinger Theodor-Heuss-Schule das Startkapital von 50.000 Euro auf 62.094,20 Euro und gewann das Institutsranking. Die Gruppe »Catch us if you can« vom Friedrich-Schiller-Gymnasium Pfullingen sicherte sich Platz zwei. Der Depotwert lag am Ende bei 60.393,74 Euro. Das Team »krosse krabbe« der Theodor-Heuss-Schule Reutlingen gewann mit einem Depotwert von 59.284,93 Euro den dritten Preis.

Neben der Depotgesamtwertung wurden die Schüler auch für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert. In der Nachhaltigkeitsbewertung erwirtschaftete das Team »Technik AG« des Reutlinger Albert-Einstein-Gymnasiums den höchsten Nachhaltigkeitsertrag mit 4.284,78 Euro und fuhr damit den Sieg ein. Der zweite Preis ging an das Team »Finance_Master_JVK« des Reutlinger Johannes-Kepler-Gymnasiums. Das Team »Harot« von der Kerschensteinerschule in Reutlingen freute sich über den dritten Preis.

Am 1. Oktober geht das Planspiel in die nächste Runde. Es handelt es sich um ein online basiertes Lernspiel, an dem verschiedene Zielgruppen in unterschiedlichen Wettbewerben teilnehmen. Alle Teilnehmenden erhalten ein Depot mit einem virtuellen Kapital, das es durch Käufe und Verkäufe von konventionellen und nachhaltigen Wertpapieren zu steigern gilt. Ziel des Planspiels Börse ist es, die Teilnehmenden auch im Hinblick auf die persönliche Finanzplanung mit den Kapitalmärkten und dem aktuellen Wirtschaftsgeschehen vertraut zu machen. (eg/GEA)

www.ksk-reutlingen.de /planspiel-boerse