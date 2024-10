Martin Sowa ist der Gründer und langjährige Abteilungsleiter der TSG Inklusiv. Am Dienstag wurde er nach 45 Jahren in Degerschlacht verabschiedet. Sein letzter Abend war geprägt von viel Bewegung und großen Emotionen.

Schaut ab sofort in eine andere Richtung: Martin Sowa. Foto: Andreas Stephan Schaut ab sofort in eine andere Richtung: Martin Sowa. Foto: Andreas Stephan

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.