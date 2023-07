Personalnot: Reutlinger Wellenfreibad schließt vorübergehend früher

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Aufgrund kurzfristiger Erkrankung mehrerer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, muss das Wellenfreibad Reutlingen von Freitag bis Sonntag bereits um 18 Uhr geschlossen werden. Das teilten die Stadtwerke Reutlingen am Freitag mit. »Die Sicherheit der Gäste hat oberste Priorität und um diese zu gewährleisten, ist der Einsatz einer bestimmen Zahl an Mitarbeitern /Mitarbeiterinnen an den Becken unabdingbar«, heißt es in der Mitteilung. Die Reutlinger Bäder bitten um Verständnis und hoffen, dass das Freibad in der kommenden Woche wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet werden kann.

Letzter Einlass ist 17:15 Uhr und Badeende um 17:45 Uhr. Das Bad schließt dann um 18 Uhr. Wegen Personalmangels mussten in dieser Saison schon einmal die Öffnungszeiten verkürzt werden. Statt wie sonst zwischen 6.30 und 7.30 Uhr öffnet das Wellenfreibad in diesem Jahr erst um 10 Uhr, um 20 Uhr endet der Badespaß regulär. (pm/GEA)