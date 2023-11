Parken und Busfahren in Reutlingen an den Adventssamstagen geschenkt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wer seine Weihnachtsgeschenke in der Reutlinger Innenstadt kauft, kriegt was geschenkt: Ab Samstag, 2. Dezember, bis Samstag, 23. Dezember, sind Busfahren und jeweils die erste Stunde Parken in den Tiefgaragen Rathaus, Tübinger Tor und Stadthalle kostenlos.

»Wir sind begeistert und freuen uns sehr«, lobt RT-Aktiv-Vorsitzender Christian Wittel stellvertretend für den Einzelhandel in der Innenstadt beim Fototermin mit Oberbürgermeister Thomas Keck, RSV-Geschäftsführer Thomas Görtzen, StaRT-Chefin Anna Bierig, Finanzbürgermeister Roland Wintzen und RT-Aktiv-Vorsitzendem Christian Wittel.

Eine Parkstunde geschenkt

Wer seine Weihnachtseinkäufe lieber mit dem Pkw erledigt, zahlt in den städtischen Parkhäusern eine Stunde lang keine Parkgebühren. Erst nach Ablauf der ersten Stunde fallen Gebühren an. Wer lieber klimafreundlich mit dem Bus zum Weihnachtsshopping fahren - und sich im Anschluss an den Einkaufsbummel vielleicht auch noch einen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt gönnen - möchte, muss an den vier Adventssamstagen nicht auf die Uhr schauen: Die kostenlose ÖPNV-Nutzung in den Bussen des Reutlinger Stadtverkehrs (RSV) gilt jeweils für den ganzen Samstag. (GEA)