Seit langem ist Alisah Kammer aus Betzingen großer Fan der Show »Ninja Warrior Germany«. Am Freitag ist sie selbst in dem RTL-Action-Format zu sehen - zu ihrer eigenen Überraschung.

Alisah Kammer aus Betzingen bringt reichlich Kletter-Erfahrung mit - als Vorbereitung auf »Ninja Warrior Germany« reichte ihr das aber nicht. Foto: Markus Hertrich/RTL Alisah Kammer aus Betzingen bringt reichlich Kletter-Erfahrung mit - als Vorbereitung auf »Ninja Warrior Germany« reichte ihr das aber nicht. Foto: Markus Hertrich/RTL

