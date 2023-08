Neues vom Neubau: Reutlinger Landratsamt gewinnt Kontur

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Jahr und drei Monate nach dem Baggerbiss gehen die Arbeiten am Rohbau für das neue Landratsamt schon in Höhe der Geländeoberkante weiter: Entlang der Stuttgarter Straße taucht das erste Untergeschoss aus dem Untergrund auf und wird sichtbar. An der Ecke Stuttgarter/Karlstraße ist es bereits fertig. An das erste Untergeschoss wird sich später der Anlieferhof angliedern. Über diesen werden die Belieferungen für die Kantine und die Entsorgungslogistik abgewickelt. Parallel zu den Arbeiten an den Etagen, entsteht im westlichsten Punkt des Landratsamtes aktuell die Zufahrt zur Tiefgarage. Die Arbeiten an den dazugehörigen Parkplatzflächen im ersten und zweiten Untergeschoss sind abgeschlossen.

Auch an der Geothermie haben die Fachkräfte weitergearbeitet: Die Leitungen für die Anlage sind durch den Rohbau geführt, abgepresst und befüllt worden. Anschließend hat ein Test auf Dichtigkeit stattgefunden, der erfolgreich war.

Zeitgleich zu den Rohbauarbeiten werden weiterhin die Leerräume zwischen dem Bau und der Grube aufgefüllt. Auch die Erschließungsleitungen legen die Baustellenmitarbeiter derzeit an. Dazu zählen Wasser, Abwasser und Telekommunikationsleitungen. Flächen, die von außen überdeckt werden, werden in der Kürze mit Gussasphalt abgedichtet. Damit es später mit den Arbeiten an den Fassaden losgehen kann, wird baubegleitend das Gerüst aufgestellt.

Mit den derzeit 100 Mitarbeitern auf der Baustelle ist die maximale Mannstärke erreicht. Auch stehen jetzt alle vier Hochbaukräne, die für die Errichtung des Landratsamtes benötigt werden. (eg)