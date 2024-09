Mit städtischer und studentischer Unterstützung sowie Fördermitteln des ZIZ-Programms will der Reutlinger Hilfsverein »3 Musketiere« ab 14. September eine besondere Café-Bar am Weibermarkt betreiben. Die Pop-up-Gastro bleibt dort bis 31. Dezember.

Probesitzen vor der Premiere (von links): Oberbürgermeister Thomas Keck, Markus Brandstetter, Betül Tumak und Erdem Türk freuen sich auf die Eröffnung des Pop-up-Cafès »Welt-Raum«. Foto: STEFFEN SCHANZ Probesitzen vor der Premiere (von links): Oberbürgermeister Thomas Keck, Markus Brandstetter, Betül Tumak und Erdem Türk freuen sich auf die Eröffnung des Pop-up-Cafès »Welt-Raum«. Foto: STEFFEN SCHANZ

