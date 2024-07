Es hört sich an wie ein Schildbürgerstreich: Das Innenministerium bestellt für den Katastrophenschutz acht neue Fahrzeuge. Die kommen an diverse Standorte im Land – auch nach Reutlingen. Leider ist der Lastwagen leer, die passende Ausrüstung wird nach Karlsruhe geliefert – ohne das Fahrzeug dazu. Wie kann denn das sein, fragen sich nicht nur die Einsatzkräfte, sondern auch drei FDP-Abgeordnete den Landtag.

Das neue Katastrophenschutzfahrzeug im Kreis Reutlingen: Bis es komplett ist, kann der Malteser Hilfsdienst es nur für Transportfahrten nutzen. Foto: Privat Das neue Katastrophenschutzfahrzeug im Kreis Reutlingen: Bis es komplett ist, kann der Malteser Hilfsdienst es nur für Transportfahrten nutzen. Foto: Privat

