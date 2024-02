Neue Brücke und Hochwasserschutz: Straße in Betzingen gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-BETZINGEN. Vorbereitende Arbeiten für die weitere Umsetzung des Hochwasserschutzkonzepts in Betzingen stehen ab Mittwoch, 14., bis Donnerstag, 22. Februar, auf dem Programm des städtischen Amts für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt sowie der Stadtentwässerung Reutlingen (SER).

Unter anderem müssen für den Neubau der Echazbrücke in der Hoffmannstraße fünf Bäume fallen. Auch für die neuen Hochwasserschutzmauern in der Steinachstraße sind Rodungsarbeiten im Uferbereich an der Steinachstraße 25 und am Kemmler-Platz 7 geplant. Für die Arbeiten rund um die Brücke muss die Hoffmannstraße halbseitig gesperrt werden. Ersatzpflanzungen sind für den Herbst/Winter 2025 vorgesehen, wenn Brückenbau sowie Tief- und Straßenbauarbeiten beendet sind. (sv)