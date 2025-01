Das Verlesen einer umstrittenen Koransure in der Al-Ikhlas-Moschee ruft in Reutlingen Neonazis auf den Plan: Aktivisten der Kleinpartei »Der III. Weg« haben Flyer bei Oststadt-Anwohnern rund um das Gebäude verteilt. Die Polizei prüft, ob ihr Inhalt strafrechtlich relevant sein könnte.

Dieses Flugblatt haben Reutlinger Oststadtbewohner unlängst in ihren Briefkästen vorgefunden. Foto: Andrea Glitz

