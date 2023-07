Nachtbusse in Reutlingen fahren demnächst wieder

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nachtbusse werden ab 28. Juli wieder regelmäßig verkehren. Das meldet die Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft (RSV) auf ihrer Website. »In den Nächten auf Samstag, auf Sonntag sowie vor Feiertagen, werden wir unsere Fahrgäste wieder verlässlich und sicher ans Ziel bringen. Die Fahrgäste können mit zwei Fahrtenpaaren um 0:20 Uhr und 1:30 Uhr die Linien N1 bis N9 nutzen, um ihren Freizeitradius in den späten Stunden zu erweitern«, heißt es wörtlich. Eine weitere gute Nachricht: Deutschlandticket und Jugendticket BW seien in den Nachtbussen gültig.

Kaum ein Thema bewegte die User der GEA-Instagram- und Facebook-Seite in den vergangenen Wochen und Monaten so sehr wie die Nachtbusse. Ihr Betrieb wurde mit dem ersten Corona-Lockdown eingestellt, am 19. März 2020 waren die letzten unterwegs. Während in Tübingen im Juni nachts wieder Busse fuhren, war das in Reutlingen nicht der Fall. Die RSV war durch Corona und das sich dadurch veränderte Mobilitätsverhalten in finanzielle Schieflage geraten.

Dieselpreise verhinderten Neustart

Nachdem die Fahrgastzahlen wieder gestiegen waren, sollte der Nachtbus-Betrieb Anfang 2022 wieder aufgenommen werden. Dann kam der Ukraine-Krieg, die Dieselpreise explodierten und die Pläne wurden erneut über den Haufen geworfen. Im Januar 2022 versuchte der Jugendgemeinderat (JGR) sich mit einem Antrag für den »Erhalt der Nachtbuslinien« einzusetzen, scheiterte aber an der schlechten finanziellen Lage der Stadt Reutlingen.

Neue Hoffnung für Nachtschwärmer gab es im Oktober. Die RSV kündigte an, der Betrieb könnte innerhalb der kommenden Wochen wieder aufgenommen werden. Doch auch Monate später schlummerten die Busse nachts noch immer in ihren Hallen. »An der Sache wird intensiv gearbeitet«, versprach eine Stellungnahme der Stadt Reutlingen am 14. März. Die Herausforderung sei, die Buslinien »aufwandsneutral«, also ohne kommunale Mehrkosten, hinzubekommen. »Leider ermöglicht uns die enge Haushaltslage keine finanziellen Spielräume.«

Anfang April dieses Jahres nannte Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck dann ein konkretes Startdatum: »Wir werden die Nachtbusse im Juli wiederbeleben - und zwar dieses Jahr«, sagte er in einem GEA-Interview. Diese Zusage soll sich jetzt offensichtlich erfüllen. (GEA/pm)