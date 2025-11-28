Nach Familiendrama: Reutlinger Polizei hat neue Ermittlungsergebnisse

Das Firmengebäude in St. Johann-Würtingen, in dem die beiden toten Söhne aufgefunden wurden.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Polizei hat am Freitagvormittag weitere Ermittlungsergebnisse im Fall der aufgefundenen fünf Leichen im Großraum Reutlingen bekanntgegeben. Demnach sind die Obduktionen der Toten abgeschlossen. Diese haben laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen ergeben, dass die 57-jährige Ehefrau, die beiden Söhne des Tatverdächtigen sowie der 63-Jährige selbst durch Schussverletzungen zu Tode kamen.

Weiter heißt es: »Die nach derzeitigem Kenntnisstand verwendete Schusswaffe, bei der es sich um einen Revolver handelt, befand sich legal im Besitz des 63-Jährigen.«

Die 60 Jahre alte Schwester des Tatverdächtigen sei durch »Gewalteinwirkung, unter anderem durch einen spitzen Gegenstand« tödlich verletzt worden.

Bei der Kriminalpolizei sei mittlerweile eine Ermittlungsgruppe aus etwa 40 Beamtinnen und Beamten eingerichtet worden: »Diese arbeitet mit Hochdruck das Tatgeschehen auf und führt Ermittlungen zur Motivlage«, hieß es. Hinweise auf ein Motiv für die Bluttat veröffentlichte die Polizei nicht.

Weiterhin gebe es keine Hinweise auf einen Fremdtäter. (GEA)