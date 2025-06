Musik unter freiem Himmel: Diese Festivals stehen in der Region an

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Für viele Musikfans ist der Sommer ohne Open-Air-Konzerte kaum vorstellbar. Live-Musik unter freiem Himmel, entspannte Stimmung und besondere Kulissen machen den Reiz der Festivalsaison aus. In der Region ist der Festivalsommer vielfältig. Hier eine Auswahl lohnenswerter Veranstaltungen der kommenden Wochen.

Open-Fire-Festival in Reutlingen

Das Jugendfestival, das vergangenes Jahr gegründet wurde, geht in Reutlingen mit fünf Acts an den Start. Am Samstag, 28. Juni, 18 Uhr, spielen die Tübinger Band Underscore, die Soul- und Hip-Hop-Künstlerin Nagomi, die Indieband Fyne aus Hamburg, Eli Preiss aus Wien und die Dark-Wave-Band Betterov im Echaz-Hafen. Das musikalische Programm deckt ein breites Spektrum ab – von Indie-Rock bis R’n’B. Der Eintritt ist frei.

Ferrymann-Festival

Anders als die erste Ausgabe des Ferrymann-Festivals findet die zweite nicht im Freien, sondern im Epplehaus in Tübingen statt. Am Freitag, 27. Juni, 20 Uhr und am Samstag, 28. Juni, um 17 Uhr, dürfen sich Metalheads aus nah und fern auf ein intensives, lautes und atmosphärisches Erlebnis freuen. Benannt nach der mythologischen Gestalt des Fährmanns, der die Seelen über den dunklen Fluss in die Unterwelt geleitet, wird das Ferryman-Indoor-Festival zum Treffpunkt für alle, die den Sound der Tiefe lieben. Es treten folgende Bands auf: Built to Fall, Carbon Age, Digest, Entgeist, Keitzer, Mirror of Deception und Therein und Rise of Kronos auf. Am ersten Tag kostet der Eintritt 17 Euro, am zweiten 28 Euro. Wer ein Ticket für beide Tag kauft, zahlt 37 Euro.

Sudhaus Waldbühne

Auf der Sudhaus Waldbühne in Tübingen finden von Juli bis September eine Menge Open-Air-Konzerte statt. Hans Söllner und seiner Band Bayaman‘Sissdem ist am Mittwoch, 9. Juli, um 20 Uhr, zu hören. Der Eintritt kostet 39,25 Euro. Das Michael Wollny Trio gastiert am Freitag, 20.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 45 Euro. Unter der künstlerischen Leitung von Martin Künstner setzen mehrere regionale Chöre am Freitag, 25. Juli, 20.30 Uhr, die Carmina Burana von Carl Orff um. Der inszenatorische und choreografische Teil des Projekts, arbeitet mit den Mitteln von Akrobatik, Schauspiel und Statisterie. Die künstlerische Leitung hierfür liegt in den Händen von Hannes Achim Langanky. Der Eintritt beträgt 15 Euro. Unter 15 Jahren ist der Eintritt frei. Die eritreisch-deutschsprachige Rapperin Nura steigt am Samstag, 26. Juli, um 20.30 Uhr, auf die Bühne. Der Eintritt kostet 36,90 Euro. »Aus voller Kehle für die Seele - Das Bandspecial« richtet sich an alle Menschen, die gerne singen und schon immer mal von einer Live-Band begleitet werden wollten. Zu diesem Event sind alle eingeladen: Jene, die denken, dass sie gar nicht singen können und jene, die es ein wenig können oder es oft und gerne tun. Gesungen wird ohne Noten, der Text wird auf eine Leinwand projiziert. Die Veranstaltung ist am Dienstag, 29. Juli, um 20 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 18 Euro. Die Bands King Buffalo und Valley Of The Sun treten am Mittwoch, 30. Juli, um 20 Uhr, gemeinsam auf. Das Ticket kostet 32,65 Euro. Küstler Becks, der bekannt für seine Pop- und Electronic-Musik ist, gibt am Freitag, 5. September, um 19 Uhr, ein Konzert. Das Ticket kostet 39,99 Euro.

Wasenwald-Festspiele

Neben den Eigenproduktionen des Naturtheaters Reutlingen gibt es auch in diesem Jahr Konzerte, jeweils um 20 Uhr, auf der Freilichtbühne im Markwasen. Am 10. Juli präsentieren die Württembergische Philharmonie Reutlingen gemeinsam mit hochrangigen Solisten weltbekannte Filmmusik. Am Freitag, 18. Jul, ist Musical Night. Die SET Musical Company, die von der Axel Törber Band live begleitet wird, sorgt mit einem neuen Programm für Broadway-Stimmung im Wasenwald. Am Mittwoch, 20. August, treffen Falco-Darsteller, Alexander Kerbst und Michael Jackson-Darsteller, Koffi Missah, aufeinander.

Hafen-Sounds-Festival

Das genreübergreifende Festival wird auf dem echaz.Hafen-Areal des Kulturzentrums franz.K beherbergt. Babylon Circus eröffnet am Donnerstag, 24. Juli, um 19 Uhr, das große Musikevent (Tickets ab 29,20 Euro). Am Freitag, 25. Juli, steht um 20 Uhr The Baboon Show auf dem Programm (Tickets ab 41,30 Euro). Am Samstag, 26. Juli, tritt um 20 Uhr die Band Madsen auf (Tickets ab 43,30 Euro). Weiter geht es mit Levin Liam am Sonntag, 27. Juli, um 19 Uhr (Tickets ab 40,20 Euro). Am Freitag, 1. August, gastiert Mine um 20 Uhr in Reutlingen (Tickets ab 42,40 Euro). Die Band Großstadtgeflüster sorgt am Samstag, 2. August, 20 Uhr, für die Unterhaltung der Konzertgänger (Tickets ab 41,30 Euro). Am Sonntag, 3. August, steht um 19 Uhr das Konzert von Mighty Oaks an (Tickets ab 40,20 Euro). Bei Auswahl von mindestens zwei verschiedenen Veranstaltungen ist ein Rabatt von 20 Prozent möglich.

Umsonst & draußen-Festival

Gratis Live-Musik unter freiem Himmel gibt es auf dem 39. Mössinger »Umsonst und Draußen«-Festival am 1. und 2. August in Mössingen auf dem Jakob-Stotz-Platz. 21 Acts treten auf zwei unterschiedlichen Bühnen auf. Dabei sind unter anderem Leoniden, From Fall to Spring, Oswald und Kings Head.

Marktplatz-Open-Air-Balingen

Im Juli verwandelt sich der Balinger Marktplatz zur musikalischen Partymeile. Veranstalter Vaddi Concerts bringt zwei nationale Top-Künstler nach Balingen. Am Donnerstag, 24. Juli, um 19.30 Uhr, steigt die Band Culcha Candela aus Berlin mit einem Mix aus Hip-Hop, Dancehall und Reggae auf die Bühne. Der Eintritt kostet 59,95 Euro. Am Freitag, 25. Juli, um 19.30 Uhr, tritt Alvaro Soler auf. Der deutsch-spanischen Sänger ist momentan einer der erfolgreichsten und beliebtesten Solokünstler in ganz Europa. Das Ticket kostet 65,55 Euro. (GEA)