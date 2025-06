»Open Fire Vol. 2« in Reutlingen mit Betterov, Eli Preiss und fyne

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Jugendkultur in Reutlingen lebt: Nach einem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr, steht jetzt das zweite Jugendfestival »Open Fire« bevor. Nach dem Motto »Youth culture is dead - long live youth culture!« und getreu dem »Umsonst & Draußen«-Prinzip werden am Samstag, 28. Juni, zwischen 18 Uhr und kurz vor Mitternacht im Echazhafen wieder fünf Bands und Einzelkünstler auftreten - bei freiem Eintritt und unter freiem Himmel.

Diesmal hatten rund 40 ehrenamtliche junge Menschen mit Unterstützung der Stadt und dem Kulturzentrum franz.K deutlich mehr Zeit, um das Open-Air zu organisieren. Die Musiker und Gruppen, die das 15-köpfige Kernteam an Land ziehen konnte, nennen sie »ein hammer Line-Up«. Im Vergleich zum Vorjahr seien mit Betterov, Eli Preiss, fyne (ausführliche Infos in der Box) »noch bekanntere Künstler und Künstlerinnen aus dem Indie-Rock-, Indie-Pop- und Hip-Hop/RnB-Bereich« dabei. Davon versprechen sich Malte Höflinger, Darian Ribic und Alexandros Karadenezlis vom Reutlinger Jugendgemeinderat (JGR) sowie Aram Jaich vom Reutlinger Amt für Schulen, Jugend und Sport und der städtischen Initiative Jugend-Art »noch mehr Live-Energie und Genre-Crossover«.

Betterov ist einer der Headliner des 2. Reutlinger Open Fire U&D. Foto: PR Betterov ist einer der Headliner des 2. Reutlinger Open Fire U&D. Foto: PR

Eine Bühne auch für regionale Nachwuchs-Musiker

Dazu bietet das Festival auch zwei lokalen Acts eine Auftrittsmöglichkeit vor großem Publikum. Zum ersten »Open Fire« waren schließlich 750 Musikfans gekommen. Die RnB-, Soul- und Hip-Hop-Künstlerin Nagomi stammt aus Reutlingen. Die Tübinger Underscore habe sich das Popbüro gewünscht, das die Gagen der lokalen Bands fördert, erklärt Frederik Hrusa, der beim franz.K für Booking und Marketing zuständig ist und als Sprecher des »2. Open Fire« fungiert. Den musikalischen Nachwuchs zu fördern, sei wichtig für ein lokales Festival. Nicht zuletzt bringen regionale Acts »im Gegenzug auch ein paar Fans mit«. Generell sollen sich musikalisch möglichst viele angesprochen fühlen.

Eli Preiss aus Wien verbindet Hip-Hop-Club-Sounds und RnB. Foto: Shirin Pasqual/PR Eli Preiss aus Wien verbindet Hip-Hop-Club-Sounds und RnB. Foto: Shirin Pasqual/PR

Zudem gibt es bei diesem eintägigen Fest von Jugendlichen für Jugendliche am Samstag schon ab 17 Uhr auf dem Veranstaltungsgelände Unter den Linden 23 auch Essens- und Getränkestände. Eigenen Proviant mitzubringen, ist nicht erlaubt. Damit können die Besucher auf größere Taschen und Rucksäcke verzichten, was die Sicherheitskontrollen erleichtert. Zutritt nur mit gültigem Ausweis, wer unter 16 Jahre alt ist, braucht einen sogenannten »Elternzettel«.

Fünf Pfeiler der Organisation

Beteiligt waren an der Vorbereitung neben dem im Januar neu gewählten Jugendgemeinderat mit neuen, aber auch ehemaligen Mitgliedern der Verein Christopher Street Day Reutlingen (CSD) und die Ortsgruppe von Fridays for Future (FFF). »Damit ist der Großteil der Organisationen und Personen aus dem Vorjahr wieder dabei«, freut sich Hrusa. Nur das Jugendforum fiel als eigenständige Gruppe weg, da das nur alle zwei Jahre zusammenkommt. Dafür werden zusätzlich auch Auszubildende der Stadtverwaltung am Festivaltag mit anpacken.

Schon 2024 war eine Künstlerin aus Wien beim 1. Open Fire im Echazhafen: Kitana heizte mit Rap ein. Foto: Armin Knauer Schon 2024 war eine Künstlerin aus Wien beim 1. Open Fire im Echazhafen: Kitana heizte mit Rap ein. Foto: Armin Knauer

Die FFF-ler bringen ihre Erfahrungen im Vorfeld besonders in der Öffentlichkeitsarbeit mit Social Media, Plakaten und Flyern ein; die CSD-Vertreter sollen etwa als Awareness-Experten und -Expertinnen beim Festival mitwirken.

Ziel: den »bombastischen« Auftakt toppen

Die erste Auflage am 13. Juli 2024 war nach Ansicht der Organisatoren »bombastisch« - trotz der überaus kurzen Vorbereitungszeit im Frühsommer 2024, nachdem bekannt geworden war, dass sich der Verein KuRT, der ein ähnliches Festival bisher erfolgreich veranstaltet hatte, aufgelöst hatte. Zufrieden waren die Macher etwa mit der Besucherzahl - hoffen aber, die diesmal noch steigern zu können. »Die Bandauswahl verspricht Gutes«, meint Hrusa. Auch die Koordination durchs franz.K-Team als fachkundige Unterstützer habe sich bewährt. Davon profitiere die Projektgruppe noch heute.

Die Tübinger Band Undrescore begeisterte jüngst beim Ract!-Festival durch ihre Mischung von Rock bis Pop, Funk bis Jazz. Am 28. Juni sind die fünf im Echazhafen in Reutlingen zu erleben. Foto: Privat Die Tübinger Band Undrescore begeisterte jüngst beim Ract!-Festival durch ihre Mischung von Rock bis Pop, Funk bis Jazz. Am 28. Juni sind die fünf im Echazhafen in Reutlingen zu erleben. Foto: Privat

Diesmal hatten die Vorbereitungen schon Anfang November begonnen. Damit gab es viel mehr Möglichkeiten bei der Bandauswahl. Aber die Orga konnte auch - wie von den franz.K-Starthelfern schon 2024 erhofft - auf ein breiteres Fundament gestellt werden. Schon früh feilten über Arbeitskreise etwa junge Leute an der Programmgestaltung mit. Die Koordination des 2. Open Fire lief hauptsächlich über Aram Jaich und die Jugendabteilung der Stadt Reutlingen.

Wie soll es weitergehen?

Langfristig wollen Hrusa, Jaich und das franz.K-Projektteam noch mehr Verantwortung und Kompetenzen an die jungen Ehrenamtlichen abgeben. Die sollen künftig etwa selbst Arbeitspläne erstellen, Personal einteilen, Sponsoren suchen, Zuschüsse beantragen, Öffentlichkeitsarbeit und Catering übernehmen. Das fördere die Identifikation und Unabhängigkeit des Festivals. Bei der schrittweisen Übergabe könnten Workshops helfen.

Auch die aus Reutlingen stammende Sängerin, Musikerin und Produzentin Nagomi tritt live beim 2. Open Fire auf. Foto: PR Auch die aus Reutlingen stammende Sängerin, Musikerin und Produzentin Nagomi tritt live beim 2. Open Fire auf. Foto: PR

Dazu steht noch in diesem Jahr die Gründung eines Vereins an. Der eröffnet dem Open Fire bessere Möglichkeiten, an Fördermittel zu kommen, und bietet sich als fester Partner für den städtischen Zuschuss an. So soll das Projekt für die Zukunft gerüstet sein. »Wir freuen uns über die Einbeziehung von noch mehr Gruppen, zum Beispiel aus den Bereichen Sport und Kultur«, teilen Malte Höflinger, Darian Ribic und Alexandros Karadenezlis vom JGR mit. Aber auch Hilfsorganisationen und Einzelpersonen seien willkommen, um »die Diversität des Festivals für alle Jugendlichen und junge Erwachsenen aus Reutlingen und Umgebung« noch zu steigern. (GEA)

So stimmungsvoll sah das erste Open-Fire von der Bühne aus beim Auftritt von Schmidt & Rathmann aus. Foto: Paul Horwarth/franz.K/Privat So stimmungsvoll sah das erste Open-Fire von der Bühne aus beim Auftritt von Schmidt & Rathmann aus. Foto: Paul Horwarth/franz.K/Privat