Musica Nova in Reutlingen zeigt Werke aus vielen Ländern und Kulturen

Das Duo Jost-Costa spielt am 19. Januar 2024 in der Galerie des Kunstmuseums. FOTO: JESSY STAPFL

REUTLINGEN. In den sechs Konzerten der Reihe Musica Nova erklingen in der Saison 2023/2024 Werke etablierter und junger Komponistinnen und Komponisten, interpretiert von herausragenden Interpretinnen und Interpreten. »In dieser Saison stehen Werke der aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen stammenden Komponistinnen Jacqueline Fontyn, Fojan Gharibnejad, Sara Glojnaric, Ezko Kikoutchi, Anna Korsun, Ursula Mamlok und Jennifer Walshe auf dem Programm«, betont Michael Hagemann, der künstlerische Leiter der Reihe.

- Eröffnungskonzert

Mit dem Programm »Les couleurs des tons« eröffnet »Contemporary Piano Currents« die Saison am Freitag, 29. September, um 20 Uhr in der Galerie des Kunstmuseums (Eberhardstraße 14). Die Pianistin Junko Yamamoto und Oliver Sascha Frick (Elektronik & Klangregie) stellen den russischen Klangvisionär Ivan Wyschnegradsky in den Mittelpunkt ihres Konzertes. Der Komponist definierte die Grundsätze der traditionellen Klangwelt neu. Mit der Ultrachromatik eröffnete er den Zugang zu neuen Klangwelten.

Magdalena Cerezo Falces wurde für das Abschlusskonzert am 5. Juni 2024 gewonnen. FOTO: DARJA STRAVSTISU Magdalena Cerezo Falces wurde für das Abschlusskonzert am 5. Juni 2024 gewonnen. FOTO: DARJA STRAVSTISU

- Abschied von Konzertbühne

Im Kunstmuseum Reutlingen/konkret (Eberhardstraße 14) folgt am Mittwoch, 29. November, um 20 Uhr das Konzert des Geigers Kolja Lessing. Er ist erstmals vor 40 Jahren in der Musica Nova aufgetreten und verabschiedet sich an diesem Abend als Geiger von der internationalen Konzertbühne.

In seinem »Finale« erklingen Werke von Ursula Mamlok, Boris Yoffe, Isang Yun, Jacqueline Fontyn und Krzysztof Meyer sowie eine Uraufführung von Veit Erdmann-Abele. Seiner engen Verbundenheit mit dieser Konzertreihe ist es zu verdanken, dass er der Stadt Reutlingen die große Ehre erweist, hier seinen letzten Auftritt als Geiger zu geben.

- Uraufführung

Werke von Paulo Bastos, Peter Eötvös, Michael Frank Hagemann, György Kurtág, Wolfgang Rihm, Marco Stroppa, Caspar Johannes Walter sowie Uraufführungen von Manuel Durão und Fredrik Zeller interpretiert das französisch-portugiesische Klavierduo Jost-Costa am Freitag, 19. Januar 2024, um 20 Uhr in der Galerie des Kunstmuseums Reutlingen.

Im Mittelpunkt des Konzerts stehen die »Játékok« (Spiele) von György Kurtág, eine Sammlung von aphoristischen Stücken für Klavier: musikalische Gesten in einer scheinbar unerschöpflichen Vielfalt. Ein Opus Magnum der vierhändigen Klaviermusik, das bis heute erweitert wird. Die Werke von Fredrik Zeller und Manuel Durão werden an diesem Abend uraufgeführt.

Am 26. April 2024 im Spendhaus: Trio Saitenwind. FOTO: ANNA-KATHARINA SCHEIDEGGER Foto: Pr Public Relations Am 26. April 2024 im Spendhaus: Trio Saitenwind. FOTO: ANNA-KATHARINA SCHEIDEGGER Foto: Pr Public Relations

- Musik aus aller Welt

Frisch und berauschend begeistert das Trio Saitenwind in der unkonventionellen Besetzung Saxofon, Akkordeon und Violoncello mit seinen mitreißenden Interpretationen am Freitag, 26. April 2024, um 20 Uhr im Kunstmuseum Spendhaus (Spendhausstraße 4). Dem Ensemble ist in seinen Konzertprogrammen eine große Vielfalt auch in kultureller Hinsicht wichtig.

Auftragswerke und Uraufführungen von Komponistinnen und Komponisten aus aller Welt bilden einen wichtigen Teil der Identität des Trios. In seinem Reutlinger Konzert präsentiert es unter anderem Werke des Armeniers Artur Akshelyan, der iranischen Komponistin Fojan Gharibnejad und der japanischen Komponistin Ezko Kikoutchi.

- Geburtstags-Matinee

Reutlingen feiert den 80. Geburtstag des Komponisten Veit Erdmann-Abele, dem 2014 die Verdienstmedaille der Stadt Reutlingen verliehen wurde. Gespielt werden ausschließlich Werke des Jubilars und langjährigen künstlerischen Leiters der Musica Nova. Hagemann freut sich, dass es gelungen ist, »ein Geburtstagskonzert zusammenzustellen, in dem generationenübergreifend Werke des Jubilars musiziert werden, darunter viele Uraufführungen«.

Die Matinee zum 80. Geburtstag von Veit Erdmann-Abele findet am Sonntag, 5. Mai 2024, um 11 Uhr im Spitalhofsaal (Wilhelmstraße 71) statt. Die Laudatio hält Professor Dr. Kolja Lessing, der als Musiker der Konzertreihe seit vier Jahrzehnten verbunden ist. Die Kreissparkasse Reutlingen fördert dieses besondere Konzertereignis.

- Abschlusskonzert

Das Abschlusskonzert »Particle_dynamics« der städtischen Reihe für zeitgenössische Musik findet am 5. Juni 2024, um 20 Uhr in der Galerie des Kunstmuseums statt. Erklingen werden Werke von Sara Glojnari c´, Johannes Kreidler, Enno Poppe, Benjamin Scheuer und Jennifer Walshe. Im Rahmen von ECLAT (Stuttgarter Festival für Neue Musik) wurde dem Komponisten Benjamin Scheuer 2021 der »Kompositionspreis der Landeshauptstadt Stuttgart« verliehen.

»Nach dem Preisträgerkonzert fragte ich ihn, wer seine Werke in der Musica Nova interpretieren könnte, worauf er die Pianistin Magdalena Cerezo Falces empfohlen hat. Toll, dass die gefragte spanische Pianistin in der Musica Nova spielen wird«, bemerkt Michael Hagemann begeistert.

- Karten und Abonnement

Tickets sind ab Mittwoch, 30. August, bei allen Vorverkaufsstellen von Easy Ticket Service erhältlich.

Die Einzelkarte kostet 15 Euro (ermäßigt für Schüler und Studenten 10 Euro), das Abonnement ist für 65 Euro (Schüler und Studenten 35 Euro) beim telefonisch beim Kulturamt Reutlingen (07121 3032834) erhältlich. (eg)