Mit einem falschen Instagram-Account haben die zwei Angeklagten den Geschädigten nachts an eine einsame Stelle hinter einen Reutlinger Supermarkt gelockt. Statt einer 17-Jährigen warteten dort die beiden auf ihn und schlugen ihn zusammen. So kam die Polizei ihnen auf die Spur.

