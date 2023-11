Mehr Geld vom Staat für Breitbandausbau in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Landkreis Reutlingen kann sich erneut über einen Zuwendungsbescheid des Bundes für den Breitbandausbau in Höhe von rund 17 Millionen Euro freuen. Diesen hat Michael Theurer, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr, am Donnerstag, 2. November 2023, in Gomadingen an die BLS mbH & Co.KG übergeben. Damit wird der kommunale Breitbandausbau in sechs Städten und Gemeinden des Landkreises vorangetrieben: Engstingen, Hohenstein, Gomadingen, Münsingen, Pfronstetten und Zwiefalten.

Es ist bereits die zweite Förderzusage des Bundes für den Breitbandausbau im Landkreis Reutlingen innerhalb kurzer Zeit. Erst am 14. September 2023 hatte der Parlamentarische Staatssekretär Michael Theurer einen Förderbescheid über rund 11,7 Millionen Euro für schnelles Internet in der Stadt Hayingen übergeben. Eine bundesweite Premiere, da es sich um die erste Förderzusage nach der neuen Gigabit-Richtlinie 2.0 in ganz Deutschland gehandelt hatte. In Hayingen übernimmt die OEW Breitband GmbH den Glasfaserausbau.

Breitband sichert die Zukunft

Bei Landrat Dr. Ulrich Fiedler ist die Freude über die Förderung groß: »Schnelles Internet sichert die Zukunftsfähigkeit unserer Städte und Gemeinden als Wohn- und Wirtschaftsstandort. Deshalb ist der flächendeckende Glasfaserausbau bei uns im Landkreis von Anfang an eines meiner zentralen Anliegen. Gemeinsam mit den beteiligten Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern und BLS freue ich mich sehr über die Förderzusage des Bundes. Damit kommen wir unserem Ziel wieder einen Schritt näher.«

Bei der Übergabe des Förderbescheids an BLS in Gomadingen war auch Britta Döppner, Breitbandkoordinatorin des Landkreises Reutlingen, dabei. Sie unterstützt die Städte und Gemeinden im Landkreis bei allen Anliegen und Fragen rund um den Breitbandausbau. Mit Amtsantritt von Landrat Dr. Ulrich Fiedler im Frühjahr 2021 wurde die Zusammenarbeit des Landkreises mit den Kommunen beim Breitbandausbau intensiviert. Im Oktober 2021 verabschiedeten der Landrat und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister eine Absichtserklärung über das Ziel eines flächendeckenden glasfaserbasierten FttB-Ausbaus im Landkreis Reutlingen.

Die BLS - Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen mbh & Co. KG - als Zuwendungsempfängerin wird nun mit den erhaltenen Fördergeldern den Ausbau der digitalen Infrastruktur für die Kommunen Engstingen, Hohenstein, Gomadingen, Münsingen, Pfronstetten und Zwiefalten im Landkreis Reutlingen vorantreiben und über 2.000 Glasfaserhausanschlüsse realisieren. (eg)