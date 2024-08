Kleiner Nager, große Wirkung: Seit Samstag ging in Reutlingen-Sondelfingen das Internet und Telefon nicht mehr. Die Telekom konnte dann doch schneller als selbst angenommen, die Verbindungen wieder herstellen. Was alles passiert ist.

Kleiner Nager, große Wirkung. Eine Maus soll Glasfaserkabel in Sondelfingen angeknabbert und so für Internet- und Telefonausfall gesorgt haben. Foto: Peter Steffen/dpa/GEA-Repro/dpa Kleiner Nager, große Wirkung. Eine Maus soll Glasfaserkabel in Sondelfingen angeknabbert und so für Internet- und Telefonausfall gesorgt haben. Foto: Peter Steffen/dpa/GEA-Repro/dpa

