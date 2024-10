Schon öfter stand der 28-Jährige aus einer Kreisgemeinde vor Gericht. Momentan sitzt er sogar in Haft. Im aktuellen Verfahren wegen Exhibitionismus, Beleidigung und anderem, ordnete Amtsrichter Eberhard Hausch zunächst ein ärztliches Gutachten an, bevor in drei Wochen weiterverhandelt wird.

