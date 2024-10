Die Bombenangriffe auf Reutlingen in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs hinterließen eine Stadt in Trümmern. Ganze Viertel wurden zerstört, Hunderte Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt.

Besonders verheerend waren die Kriegsschäden in der Karlstraße. Dieses Bild dokumentiert statt Straßenzügen nur noch Schutt und Asche. Viele Menschen kamen bei Luftangriffen ums Leben, meistens in ihren eigenen Schutzkellern. FOTO: HAUS DER GESCHICHTE

