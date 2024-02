Land lässt Bäume am Reutlinger Amtsgericht fällen: Robinien nicht »standsicher«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Parkplatz beim Reutlinger Amtsgericht in der Gartenstraße ist seit dem Wochenende weitgehend baumfrei. Das Grundstück ist im Eigentum des Landes Baden-Württemberg. Auf Nachfrage heißt es dort, dass bei der jährlichen Baumkontrolle »erhebliche Schäden« an den Robinien festgestellt worden seien, insbesondere am Stammfuß. Dadurch habe man ihre Standsicherheit nicht mehr gewährleisten können.

Aufgrund von Trockenstress hätten die Bäume »erhebliche Vitalitätseinbußen« aufgewiesen, weshalb sechs von sieben umgemacht wurden. Ersatzpflanzungen seien geplant. Bei der Auswahl der Bäume werde man den Anforderungen des Klimawandels Rechnung tragen. (eg/GEA)