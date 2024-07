Laut einer Umfrage sind Diebstähle bundesweit um 15 Prozent gestiegen. Der GEA wollte wissen, wie die Lage in der Region ist. Was das Polizeipräsidium und die Interessengemeinschaft für ein attraktives Reutlingen (RT-aktiv) dazu sagen.

Sowohl der Landkreis Reutlingen als auch der Landkreis Tübingen blieben von zunehmendem Ladendiebstahl nicht verschont. Foto: Martin Schutt/dpa Sowohl der Landkreis Reutlingen als auch der Landkreis Tübingen blieben von zunehmendem Ladendiebstahl nicht verschont. Foto: Martin Schutt/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.