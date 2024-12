Nachdem rund 300 Kunstwerke am Samstag von einer sechsköpfigen Jury bewertet wurden, suchen sie am kommenden Wochenende bei der Benefizaktion »Kunst + gut« einen Käufer.

Die sechsköpfige Jury, bestehend aus Herbert Eichhorn, Sabine Lang, Solveig Schneider, Eckhard Raisch, Dr. Werner Ströbele und Wilfried Thron (von links). Foto: Jürgen Spieß Die sechsköpfige Jury, bestehend aus Herbert Eichhorn, Sabine Lang, Solveig Schneider, Eckhard Raisch, Dr. Werner Ströbele und Wilfried Thron (von links). Foto: Jürgen Spieß

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.