Jahr für Jahr schreibt die Kreiskliniken Reutlingen GmbH ein dickes Minus. Wieso das so ist, und wer es am Ende bezahlen muss.

Allen Patientinnen und Patienten sichern die Kreiskliniken Reutlingen die »bestmögliche Gesundheitsversorgung« zu. Wirtschaftlich betrachtet geht es den Kliniken selbst nicht gut. Foto: Stephan Zenke Allen Patientinnen und Patienten sichern die Kreiskliniken Reutlingen die »bestmögliche Gesundheitsversorgung« zu. Wirtschaftlich betrachtet geht es den Kliniken selbst nicht gut. Foto: Stephan Zenke

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.