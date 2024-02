Kreisarchiv Reutlingen feiert Geburtstag mit Motto »Essen und Trinken«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Schwäbischer Hefezopf, Hägenmark-Aufstrich oder Kaffee: Am Samstag, 2. März, von 10 bis 15 Uhr dreht sich im Kreisarchiv Reutlingen alles um das Motto »Essen und Trinken«. Gemeinsam mit dem Stadtarchiv Reutlingen und dem Archiv der Bruderhaus-Diakonie lädt das Kreisarchiv ein zum diesjährigen Tag der Archive.

40 Jahre Kreisarchiv Reutlingen

Das Besondere: Das Kreisarchiv Reutlingen feiert 2024 sein 40-jähriges Bestehen. Die Besucher erwartet neben kulinarischen Vorträgen zum Motto und spannenden Einblicken ins Magazin auch ein großes Jubiläums-Gewinnspiel.

»Das Kreisarchiv Reutlingen ist weitaus mehr, als nur das Gedächtnis unseres Landkreises«, betont Landrat Dr. Ulrich Fiedler, »es verbindet Menschen, schafft Verwurzelung und Identität, ist zukunftsgewandt und innovativ. Es verbindet und fördert Kunst- und Kulturschaffende, ist selbst eine Eventagentur und immer am Puls der Zeit. Ich bin froh und dankbar, ein so ausgezeichnetes Archivteam in unserem Landkreis zu haben.«

Das Kreisarchiv als Gedächtnis- und Kulturinstitution des Landkreises steht allen Bürgern offen. Als Informationsdienstleister arbeitet es mit wissenschaftlichen Institutionen, Heimat- und Familienforschern sowie Geschichtsvereinen zusammen und dient der sachlichen Information. Auch wenn das Kreisarchiv als »Gedächtnis« des Landkreises erst seit 40 Jahren besteht, reichen seine Bestände zum Teil bis ins 18. Jahrhundert zurück.

Literatur zur Orts-, Kreis- und Landesgeschichte

Die kulturhistorische Präsenzbibliothek im Kreisarchiv enthält vor allem Literatur zur Orts-, Kreis- und Landesgeschichte, zur Kirchengeschichte und zur Volkskunde, aber auch zu Politik und Wirtschaft sowie zum Sozialwesen und steht allen offen.

Auch die Kunstsammlung des Landkreises wird durch das Kreisarchiv betreut. Durch Ankäufe werden Künstler im Landkreis unterstützt. Zu den Aufgaben des Archivs gehört außerdem die Kulturförderung. Alle Infos zu den Angeboten des Kreisarchivs gibt es auf der Homepage. Kolonialwaren in Württemberg, Vorratshaltung in Krisenzeiten und Brotkultur: Am Tag der Archive am 2. März erwartet die Besucher zu jeder halben Stunde ein Fachvortrag zum Thema »Essen und Trinken«. Alte Briefe von Urgroßeltern sind oft schwer zu entziffern. In der Schreibwerkstatt können Besucher die altdeutsche Schrift und weitere Archivmaterialien kennenlernen.

Außerdem beteiligt sich die Laura-Schradin-Schule am Tag der Archive, informiert über Urgetreide, Bierbrauerei und verkauft Hefezopf sowie den eigenen Schulhonig. Eine Programmübersicht und weitere Infos zum Jubiläum und dem Tag der Archive gibt es auf der Website des Kreisarchivs.

Über den Tag der Archive

Der Aktionstag ist dieses Jahr zum 14. Mal. Ziel ist es, mit Führungen und Präsentationen die tägliche Arbeit in den Archiven einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln, Archivschätze zu zeigen und Einblicke in sonst nicht zugängliche Orte zu geben. Das Motto »Essen und Trinken« stammt aus dem bundesweiten Archivtag. Das Thema des vorherigen Aktionstags war »Kommunikation. Von der Depesche bis zum Tweet«. (eg)

https://www.kultur-machen.de/ archivtag