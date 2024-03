Kommunalwahl: Regine Vohrer Spitzenfrau der Reutlinger FDP

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Freien Demokraten gehen mit bewährten und neuen Kräften in die Kommunalwahl. Stadt- und Kreisrätin Regine Vohrer führt beide Listen als Spitzenkandidatin an. An der Spitze der Betzinger FDP-Liste steht Bezirksgemeinderätin Karin Lenz. Die bei einer Mitgliederversammlung im Gasthaus Rebstöckle in geheimer Wahl aufgestellte Listen sind nach Vohrers Einschätzung »gut sortiert«.

Für den Gemeinderat kandidieren elf Frauen und 29 Männer. Neben zahlreichen gestandenen Persönlichkeiten in verschiedenen Berufen gibt es auch drei Schüler, zwei Auszubildende und einen Studenten. Der Wahlvorschlag enthält Bewerberinnen und Bewerber aus technischen und digitalen Berufen, mehrere Unternehmerinnen und Handwerksmeister, aber auch Angestellte und Arbeiter.

Große Bandbreite

Für Regine Vohrer ist das ein Beleg für die »große Bandbreite« der Liberalen in Reutlingen: »Bei uns kandidieren Menschen aus der Mitte der Gesellschaft«, findet die Unternehmerin, die als fröhlich- volksnahe Weindorf-Organisatorin allseits bekannt ist in Reutlingen.

Auf der Reutlinger Gemeinderatsliste folgen ihr der Geschäftsführer Jochen Münch, Stadträtin und Europa-Kandidatin Sarah Zickler sowie Stadt- und Kreisrat Hagen Kluck: Das Reutlinger FDP-Urgestein ist mit 80 Jahren der älteste Bewerber, Jugendgemeinderat Manpreet Kaler mit 16 der jüngste.

FDP-Bewerberinnen und Bewerber – mit und ohne Parteibuch – für Gemeinderat und Kreistag: Manpreet Kaler (von links), Hagen Kluck, Jochen Münch, Davin Scott, Sarah Zickler, Willi Weiblen, Regine Vohrer, Thomas Steinmayer, Harry Halfar, Leon Erbe, Gerd Gayßer, Tanja Münch und Christoph Weiblen. Foto: Brauneisen FDP-Bewerberinnen und Bewerber – mit und ohne Parteibuch – für Gemeinderat und Kreistag: Manpreet Kaler (von links), Hagen Kluck, Jochen Münch, Davin Scott, Sarah Zickler, Willi Weiblen, Regine Vohrer, Thomas Steinmayer, Harry Halfar, Leon Erbe, Gerd Gayßer, Tanja Münch und Christoph Weiblen. Foto: Brauneisen

Sarah Zickler erinnerte daran, dass sich die Liberalen im Gemeinderat unermüdlich für eine attraktive Innenstadt, hohe Aufenthaltsqualität und Vielfalt im Angebot eingesetzt hätten. Ebenso für die Reutlinger Wirtschaft und Gewerbeansiedlung.

Für eine starke Wirtschaft

Da sie mit den Einnahmen der Stadt und somit der Umsetzung der sozialen Verantwortung einhergehen, seien auch die Themen Kinderbetreuung, Schulen und Kindergärten eine Herzensangelegenheit der FDP. Eine starke Wirtschaft brauche eine starke liberale Kraft in Reutlingen: »Bremsklötze und Verhinderer« müssten abgewählt werden, wünscht sich Zickler.

Auf der Kreistagsliste nimmt Hagen Kluck den zweiten Platz ein, Sarah Zickler den dritten. Dort hat die Fraktion bisher vier Sitze. Im Gemeinderat sind die Liberalen mit drei Sitzen vertreten. (eg/GEA)