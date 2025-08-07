Kinderschutz im Land: Der Fehler liegt im System

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Es ist ein Fall, der einen fassungslos und ratlos hinterlässt. Eine Mutter, der wegen Vernachlässigung schon vier Kinder entzogen wurden, bekommt nochmals Nachwuchs und es gibt niemanden, der schaut, ob sie es dieses Mal besser macht. Keine Behörde, kein Gericht, keine Hilfsorganisation ist zuständig. Die Sachbearbeiterinnen des Reutlinger Jugendamtes wurden vom Amtsgericht Reutlingen freigesprochen. Sie haben sich persönlich nichts zuschulden kommen lassen, sondern ihren Job so gut wie möglich erledigt, so fasst es Amtsrichter Sierk Hamann zusammen.

Deshalb drängt sich der Eindruck auf, dass mit ihnen zwei Sündenböcke auf der Strafbank saßen. Denn der Fehler liegt im System, mit seiner fast unantastbaren Stellung des Elternrechts, einem übertriebenen Datenschutz und mangelnder Kooperation all der Stellen, die mit dem Kinderschutz betraut sind. Hinzu kommt eine chronische Überlastung vieler Jugendämter und eine Gesellschaft, in der sich immer weniger Menschen trauen, hinzuschauen. Zum Vergleich: Wer sich im Tierheim ein Haustier holt, der wird auf Herz und Nieren überprüft – weil dem Tierheim die Tiere wichtig sind. Wer ein Kind aufzieht, braucht keine Lizenz, er darf dem Jugendamt den Zutritt verwehren, kann Hilfen ablehnen – ohne dass etwas passiert. Da stellt sich einem die Frage: Wie wichtig sind in unserem Land Kinder?

