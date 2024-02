Katholische Erwachsenenbildung stellt neues Programm vor

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Über 5.000 Programmhefte für das neue Halbjahr verschickt das Team der Katholischen Erwachsenenbildung (keb) in diesen Tagen an Kooperationspartner, Kirchen und Einzelpersonen. Im Kontext des Schwerpunktthemas »Lachen – Weinen – Leben« werden 23 Veranstaltungen vorgestellt.

Manches bedient hauptsächlich einen Schwerpunkt, wie der Clown-Workshop mit dem Seelsorger und Humortrainer Kampino alias Ludger Hoffkamp am 22. März unter dem Titel »Lachen ist gesund«; andere Angebote, wie die Online-Gesprächsreihe »Beziehungen, Liebe und so weiter« nehmen bewusst leichte und schwere Aspekte des Lebens in den Blick.

Gutes Leben für alle setzt die keb gemeinsam mit andern Kooperationspartnern am 20. April mit einer Kochshow und vorhergehendem Infomarkt zum Thema »Schokolade ist Glück, das man essen kann« auf die Agenda. Es kocht David Maier, kommentiert von der Kabarettistin und Schauspielerin Dietlinde Ellsässer.

Ein weiterer Programmhöhepunkt sind die Veranstaltungen, welche die keb gemeinsam mit Stadt, VHS und Evangelischer Bildung rund um das Ereignis des Reutlinger Markteids organisiert. Besonders der Gesprächsabend mit Barbara Bosch, der Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung und ehemaligen Reutlinger Oberbürgermeisterin, am 29. April über »eine Politik des Gehörtwerdens« verbindet Aktualität und Historie.

Auch in der Reihe »Menschen und Themen« sind zwei starke Frauen zu Gast: Am 26. Februar kann die Lyrikerin und Drehbuchautorin Nora Gomringer und am 18. April kann die Vorsitzende des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und Lenkerin des Synodalen Weges in Deutschland Dr. Irme Stetter Karp im Spitalhofsaal erlebt werden. Das schlanke Impulse-Heft, enthält über 150 Veranstaltungen, davon elf, die sich explizit nur an junge Erwachsene richten.

Besonders neu ist in diesem Segment ein Talk-Abend in Kooperation mit dem Kunstverein Reutlingen unter dem Titel »lets talk about – absurde stories« am 24. April, aber auch die Silent Disco in der Citykirche, die 2023 ein großer Publikumsmagnet war, wird am 15. März wieder angeboten. Alle Veranstaltungen finden sich auch auf der Homepage der keb. Wer noch ein Programmheft zugeschickt bekommen möchte, kann sich per Mail melden. (eg)

