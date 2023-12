Jahresrückblicks-Quiz lösen und Foto-Kalender gewinnen

Im Jahr 2023 war in Reutlingen und der Region so einiges geboten.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. 2023 haben es gleich mehrere Ereignisse in Reutlingen und die Region in die Schlagzeilen geschafft. Können Sie sich noch an alle Highlights erinnern? Testen Sie Ihr Wissen bei unserem Quiz der Woche, bei dem es attraktive Preise zu gewinnen gibt, die vom Verlag Oertel + Spörer zur Verfügung gestellt werden: 5x1 Kalender »Schwäbische Alb 2024« von Wolfgang Trust sowie 5x1 Kalender »Am Neckar 2024« von Sebastian Wenzel. Viel Erfolg!

Unter allen Teilnehmern werden zehn Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Zudem werden die Gewinner im GEA-Lokalteil veröffentlicht. (GEA)