Nachdem in Betzingen das Wasser des alten Mühlkanals ins neue Bachbett umgeleitet wurde, hat sich der Boden der Schulsporthalle gehoben. Was die Ursache sein könnte und wie der Schaden behoben wird

Baggerbiss mit Folgen: Die Verlegung des Mühlkanals Mitte September löste eine Grundwasserblase unter der Schulsporthalle aus. Inzwischen ist das Problem behoben. Foto: Frank Pieth Baggerbiss mit Folgen: Die Verlegung des Mühlkanals Mitte September löste eine Grundwasserblase unter der Schulsporthalle aus. Inzwischen ist das Problem behoben. Foto: Frank Pieth

