Internet in Reutlingen und Metzingen großflächig ausgefallen

REUTLINGEN/METZINGEN. Stundenlang ging gar nichts: Teilbereiche von Metzingen und Reutlingen waren am Freitagmorgen vom Internet abgeschnitten. Wie ein Sprecher der Telekom auf Anfrage mitteilte, war »eine defekte technische Baugrube in einem unserer Multifunktionsgehäuse Grund für die Störung«. Das sind die großen, grauen Kästen am Straßenrand. Mitarbeiter der Telekom waren »sofort vor Ort« und haben die Baugruppe getauscht. Die Störung war gegen 6.20 Uhr beim Internetanbieter eingegangen. Um circa 11.40 Uhr sei die Störung behoben gewesen. (GEA)