Infos für den Narrenfahrplan: GEA sucht Fasnet-Termine in der Region

REUTLINGEN. Die Narren und ihre Fasnetfans sind das vom GEA gewohnt: Rechtzeitig vor Beginn der Fasnet erhalten sie in der Zeitung einen ausführlichen »Narrenfahrplan«, ein Überblick über alle möglichen Fasnetstermine aus der ganzen Region. Erscheinen wird der wieder Anfang der ersten Januarwoche, bevor am 5. oder 6. Januar die ersten Vereine und Gruppen ihre Häs abstauben und sich in Position bringen für die närrische Zeit.

Damit der Terminkalender mit Umzügen, Kinder- und Hallenfasnetsveranstaltungen, Rathausstürmen und Altweiberpartys von Zwiefalten bis Rottenburg möglichst komplett ist, ist der GEA auf die Mithilfe der Vereine und Zünfte angewiesen. Manche Narren wissen das – sie haben die Redaktion bereits über ihre geplanten Fasnets-Aktivitäten informiert. Alle anderen sind gebeten, ihre Termine zu sammeln und rechtzeitig vor Jahres-ende per Mail an die GEA-Redaktion in ihrem Ort oder Gebiet zu schicken. Neben der Stadtredaktion sind das die Außenredaktionen in Pfullingen, Münsingen (Alb), Metzingen und Tübingen. (GEA)

lokales@gea.de

pfullingen@gea.de

alb@gea.de

metzingen@gea.de

tuebingen@gea.de