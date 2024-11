In der Rommelsbacher Ortschaftsratssitzung am Dienstag kamen die Starkregengefahrenkarten zur Sprache. Drei Stellen sind gefährdet, darunter der Standort des Kindergartens Wittum I. Der angrenzende öffentliche Spielplatz wurde entsprechend gestaltet.

Der Spielplatz Wittum erhielt Flutrinnen und Spielflächen in Insellage. Foto: Gabriele Böhm Der Spielplatz Wittum erhielt Flutrinnen und Spielflächen in Insellage. Foto: Gabriele Böhm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.