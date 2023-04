In den Reutlinger Kreiskliniken gibt es jetzt eine Hausärztin

Ein Stethoskop liegt in der Praxis eines Hausarztes.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Patienten ohne festen Hausarzt haben es zunehmend schwer, eine geeignete Praxis zu finden. Daher bauen die Kreiskliniken Reutlingen ihr ambulantes Angebot aus und eröffnen im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ II) am Reutlinger Steinenberg eine Praxis für Allgemeinmedizin.

Hierfür konnte mit Dr. Susanne Scheu »eine erfahrene Allgemeinmedizinerin aus der Region gewonnen werden, die ab dem 2. Mai in der neuen Praxis in den Räumen der bisherigen Diabetischen Fußambulanz tätig sein wird«, teilt der Sprecher des Krankenhauses mit. Das Angebot richtet sich an alle, die aktuell auf der Suche nach einem Hausarzt sind.

Termine ab Montag

Die Sprechzeiten ab Mai sind Montag bis Mittwoch und Freitag jeweils von 8.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr und donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr. Den Donnerstagvormittag wird Dr. Jürgen Mardo übernehmen, der bereits im MVZ in Hohenstein praktiziert. Termine können ab Montag, 24. April, telefonisch vereinbart werden. Ein Schwerpunkt soll perspektivisch auch auf der Patientenversorgung mithilfe telemedizinischer Anwendungen liegen. (eg)

07121 2003777