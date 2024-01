Hunderte Aussteller auf der Reutlinger Bildungmesse »Binea«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zum Auftakt der zweitägigen Bildungsmesse Binea lockten gestern spannende Angebote in und vor der Reutlinger Stadthalle ein junges Publikum an. Auch am heutigen Samstag können sie noch von 9 bis 16 Uhr wahrgenommen werden. Welche Branche soll es im späteren Berufsleben einmal sein? Wie gelingt der perfekte Berufsstart? Und was kann man machen, wenn man sich beruflich umorientieren will? Antworten auf diese Fragen geben unter anderem Vertreter der Metall- und Elektroindustrie, des Handwerks, der Agentur für Arbeit, der Finanzbranche, von Zoll und Polizei. Insgesamt sind es fast 170 Messestände - verteilt auf drei Stockwerke - die Berufsanfängern oder -wechslern Informationen satt bieten.

Damit bei so vielen Firmen alle Besucher den Überblick behalten, gibt es Führungen durch die Stadthalle. Darunter eine »Extratour« zum Thema Weiterbildung. Wobei die Messe selbstverständlich auch auf eigene Faust erkundet werden kann. Unter anderem im direkten Dialog mit Firmenvertretern, die gerne dabei helfen, den künftigen Traumjob zu finden.

Dass derlei Gesprächsangebote gerne angenommen werden, bestätigte Mitorganisatorin Janne Hagel vom Messe-Organisator Solutions Cube: "Wir haben ähnlich viele Besucher wie im letzten Jahr - also einige Hundert. Einen zusätzlichen Anreiz für Schüler, sich die Ausbildungsangebote einmal genauer anzuschauen, gibt ein Gewinnspiel. (GEA)