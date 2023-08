Hohe Nachfrage nach KfW-Förderung in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Reutlinger FDP-Bundestagsabgeordnete Pascal Kober berichtet, dass der Landkreis Reutlingen und die Stadt Reutlingen im ersten Halbjahr 2023 Förderzusagen in Höhe von 56,1 Millionen Euro erhalten haben: »Die Nachfrage nach Förderungen über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) spiegelt die Investitionsbereitschaft der Menschen wider, sei es in Bildung, Wohneigentum oder Energieeffizienz.« Für private Haushalte schafft die KfW durch Finanzierungslösungen Wege zum Eigenheim, zu energetischen Sanierungen oder zum Erwerb umweltfreundlicher Technologien. Öffentliche Einrichtungen profitieren von auf sie zugeschnittenen Programmen, die Projekte von Infrastruktur bis hin zur nachhaltigen Stadtentwicklung unterstützen. »Mit ihrem Engagement ist die KfW ein wichtiger Partner für viele Menschen, die in Zukunft und Fortschritt investieren möchten«, so Kober. (eg)