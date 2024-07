Rund 250 Besucher trotzten am Samstag beim achtstündigen Benefiz-Event »Music for Humanity« dem Regen im Stadtgarten von Reutlingen.

Der Regen konnte der guten Stimmung des Publikums wenig anhaben. Foto: Jürgen Spieß Der Regen konnte der guten Stimmung des Publikums wenig anhaben. Foto: Jürgen Spieß

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.