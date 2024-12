Seit mehr als 20 Jahren ist ein Grabensystem am Ortsausgang von Sickenhausen in Richtung Degerschlacht geplant. Doch manche Grundstückseigentümer wollen nicht an die Stadt verkaufen, es geht nicht voran. Wie es nun weitergehen soll.

Weil das Grabensystem noch nicht fertig ist, muss die Feuerwehr im Bereich Tannhäuserstraße/Siegfriedstraße bei Starkregen regelmäßig anrücken. Foto: Feuerwehr Weil das Grabensystem noch nicht fertig ist, muss die Feuerwehr im Bereich Tannhäuserstraße/Siegfriedstraße bei Starkregen regelmäßig anrücken. Foto: Feuerwehr

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.