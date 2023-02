Hochschule Reutlingen ist die beliebteste Hochschule in Baden-Württemberg

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Bewertungsportal Study-Check hat der Reutlinger Hochschule gleich zwei Auszeichnungen verliehen: mit Etikett »Top Hochschule« sowie dem ersten Platz im Category Award. Für das unabhängige Hochschulranking wurden von Study-Check knapp 80.000 Bewertungen von Studierenden aus dem Jahr 2022 ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen: Der Reutlinger Campus ist einer der beliebtesten Studienorte in Deutschland.

Im hochschulweiten Vergleich der beliebtesten Hochschulen sichert sich Reutlingen in Baden-Württemberg den ersten Platz (»Top Hochschule«). Aber auch im bundesweiten Ranking rangiert Reutlingen unter den Hochschulen für angewandte Wissenschaften auf Platz zwei. Darüber hinaus erhielt die Hochschule den Category Award. Bei diesem Award werden die Hochschulen und Universitäten entsprechend ihrer Anzahl an Studierenden in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. In der Kategorie 5.000 bis 15.000 eingeschriebene Studierende belegt die Hochschule Reutlingen den ersten Platz.

Der Präsident der Hochschule Reutlingen, Professor Dr. Hendrik Brumme freut sich: »Vor allem die hohe Weiterempfehlungsrate unseres Studienangebots von 96 Prozent freut uns sehr und bestätigt uns in unserer Arbeit. Die exzellente Bewertung der Studieninhalte nehmen wir als Anreiz, unsere Studiengänge stetig weiterzuentwickeln«. Der Study-Check Award ist das unabhängige Hochschulranking von Deutschlands größtem Hochschulbewertungsportal. (GEA)

