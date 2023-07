Himmlische Gänsehautgefühle in der Reutlinger Citykirche

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Himmlische Gänsehautmomente waren in der Citykirche Gesprächsthema, wo sich alles um das berühmte Musical »Sister Act« drehte. Zumal dieses Bühnenwerk auf dem aktuellen Spielplan des Reutlinger Naturtheaters (TTR) steht. Was ist menschlich? Was göttlich? Und was empfinden die Amateur-Schauspieler, wenn sie in die Rollen der angeblichen Ordensschwester Deloris, Mutter Oberin und Co. schlüpfen? Derlei Fragen diskutierten Reutlinger Musical-Darsteller, NTR-Regisseur Alexander Reuter und Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche im Rahmen einer Podiums-Veranstaltung. Moderiert wurde diese von Kathrin Messner (Evangelische Bildung) und Claudia Guggemos (Katholischen Erwachsenenbildung).

Für die Darsteller sei es - so war zu hören - eine gute Erfahrung gewesen, das Kirchenpersonal aus dem Musical authentisch zu spielen. »Ich muss das auf die Bühne rüberbringen - und zwar nachvollziehbar«, überlegte sich Musicaldarsteller und Schauspieler Holger Schlosser während der Vorbereitung auf seine Rolle als Gangster Vince LaRocca. Die größte Herausforderung dabei: Seiner im Laufe der Proben liebgewonnenen Schauspielkollegin Claudia Schickler (Deloris) schauspielerisch nach dem Leben zu trachten.

Ist »Sister Act« Blasphemie?

Ausgewählt wurde »Sister Act« von den Verantwortlichen der Reutlinger Freilichtbühne, nachdem das Musical zum Film für Amateurtheater freigegeben worden war. »Wir hatten von Anfang an, bei der Entscheidung für Sister Act und bei den Proben absolut keine Bedenken, dass es Blasphemie sein könnte«, stellte Naturtheater-Regisseur Reuter klar. »Vielmehr wollten wir, dass die Zuschauer mit einem bestärkten Gefühl aus der Vorstellung herausgehen«, sagte der Regisseur. Moderatorin Messner fasste daraufhin das Ergebnis der Runde zusammen: »Da kommt die Kirche auf die Bühne.«

So haben alle Darsteller ihre ganz persönlichen Gänsehautmomente, von denen sie erzählen können. Für Susanne Hammann, die im Musical die Mutter Oberin spielt, ist es ihr Auftritt bei dem Lied »Sister Act«. »Da stehen so viele Freunde mit mir gemeinsam auf der Bühne, für die ich dann einfach singe«, so die zweite Vorsitzende des Naturtheaters sichtlich bewegt. Und dann sei es außerdem das Wir-Gefühl, das »Sister Act« zwischen den Darstellern gestärkt habe. »Wenn die Verfolgungsjagd zu Ende ist, ist es der Zusammenhalt unter den Nonnen, der mich jedes Mal begeistert«, sagt Susanne Hammann: »Für mich ist das wie ein großer Gottesdienst mit Soul.«

Kirche und ich?

Nach der Pause unterhalten sich Dekan Marcus Keinath, Pfarrer Roland Knäbler, Claudia Guggemos und Stefan Meißner von KEB sowie Lena Grein von der Evangelischen Auferstehungsgemeinde über ihre Zuschauererfahrung mit der »Sister Act«-Inszenierung im Wasenwald. Dabei sehen sie sich mit einer sehr persönlichen Frage konfrontiert: mit ihrem Glauben an Gott. Stefan Meißners Antwort: »Kirche und ich? Das ist wie AC/DC, wie Stark- und Wechselstrom. Kirche und ich, das ist vor allem wie Wechselstrom!« (GEA)

Das Musical »Sister Act« läuft noch bis zum 28. August im Naturtheater Reutlingen in der Carlo-Schmid-Straße 50. Weitere Infos zu den Vorführungen des Naturtheaters gibt es im unter: https://www.naturtheater-reutlingen.de/willkommen/2.html