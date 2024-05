Hangrutsch im Gewann Erdschliff oberhalb von Sondelfingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Aktuell gesperrt ist der Waldweg im Staatsforst im Gewann Erdschliff oberhalb von Sondelfingen/Efeu von der Saulachhütte abwärts. Dort hat es, so Revierleiter Jens Schweizer, durch die Starkregenereignisse der vergangenen Tage auf rund 20 Metern Länge einen Erdrutsch gegeben.

»Wir haben daraufhin den nicht mehr begehbaren Weg mit unseren vorhandenen Sperrbannern für Holzfällungen geschlossen«, sagt Schweizer. Bagger mussten neues Material aus dem Steinbruch heranfahren, um es in den Weg und den Hang einzubauen und beides neu zu befestigen. »Es waren insgesamt 200 Tonnen. Der Wegebauunternehmer sagte, dass er so etwas auch noch nicht gesehen habe.«

In einer Woche wieder begehbar

Zusätzlich mussten die Abläufe rechts und links des Wegs wieder ertüchtigt werden. Der Weg ist auch an anderen Stellen noch recht aufgequollen, und für die kommenden Tage ist weiterer Regen angesagt. »Wir gehen davon aus, dass der Weg in rund einer Woche wieder begehbar sein wird und wir die Sperrung wieder aufheben können. Aber es kommt sehr auf die Witterung an«, so der Revierleiter. (GEA)