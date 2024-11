Zwei der vier Monate sind vorbei: Wie kommen die Interims-Nutzungen in der Reutlinger Innenstadt an? Das sagen Macher und Beteiligte der Projekte.

Zuletzt hatte Gerhard Loew vom Verein Netzwerk Kultur im W 109 seine Phono-Geräte-Sammlung gezeigt. Die Halbzeit-Bilanz für diese Zwischennutzung sieht gut aus. Foto: Frank Pieth Zuletzt hatte Gerhard Loew vom Verein Netzwerk Kultur im W 109 seine Phono-Geräte-Sammlung gezeigt. Die Halbzeit-Bilanz für diese Zwischennutzung sieht gut aus. Foto: Frank Pieth

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.